Caroline Derpienski "ZAATAKOWANA" przez polskich fanów w stolicy. "Ja jestem otwarta na fotki!" (ZDJĘCIA)

Caroline Derpienski , która kilka miesięcy szturmem wdała się do show-biznesu za sprawą barwnych opowieści o opływającym w luksusy życiu w Miami, wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem rodaków. Fenomenowi popularności partnerki Krzysztofa Porowskiego nie zaszkodził nawet ostatni materiał Krzysztofa Stanowskiego, który dokładnie prześwietlił przeszłość 22-letniej celebrytki.

Pomimo "kariery" za oceanem Caroline Derpienski nie zapomina o swoich korzeniach i polskich fanach, dlatego co jakiś czas pojawia się nad Wisłą, by "pogwiazdorzyć". W minioną niedzielę bajecznie drogie buty 22-latki znów stanęły na polskiej ziemi . Mieszkanka Miami będzie organizować w Polsce m.in. kolejny pokaz swojej kolekcji. W poniedziałek celebrytka wyszła na miasto w towarzystwie swoich bodyguardów, którzy mają "chronić królową" i, trzeba przyznać, narobiła tym sporo zamieszania...

Odstawiona w Versace Derpienski, niczym kolorowy ptak na tle szarej Warszawy, szybko stała się obiektem zainteresowania przechodniów. Ci nie mogli przepuścić wyjątkowej okazji, by udokumentować spotykanie oko w oko z "dolarsową królową". Mimo rąk pełnych roboty celebrytka "zaatakowana" przez wszędobylskich fanów chętnie pozowała do zdjęć, co również udokumentowała w swoich mediach społecznościowych.