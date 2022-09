Celebryci ekscytują się początkiem roku szkolnego: Barbara Kurdej-Szatan, Agata Rubik, Maja Rutkowski i inni (ZDJĘCIA)

Alina 20 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Czy są jacyś celebryci co dzieci wysyłają do szkół publicznych czy wszyscy tylko placówki prywatne? Pamiętam w liceum miałam koleżankę, której tata był bogaty. Naprawdę bogaty, nie to co Ci celebryci na kredyt. I on ją od małego wysyłał do szkół publicznych. Bo nie chciał, żeby była bananowym dzieckiem. Nigdy jej nic nie żałował, potrzebowała kasy to dostawała. Ale była normalna. Z tego co wiem skończyła studia (bodajże resocjalizację), ale jej pasją od zawsze było fryzjerstwo. Ma teraz swój własny bardzo popularny salon fryzjerski.