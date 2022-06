Gwiazdy świętują ostatni dzień szkoły, chwaląc się sukcesami dzieci: Katarzyna Cichopek, Joanna Racewicz, Anna Kalczyńska (ZDJĘCIA)

Gość 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Moje dziecko ma czerwony pasek na świadectwie i jestem z niego dumna. Jednak sposoby nauczania w polskiej szkole nie zdają egzaminu, my często musieliśmy uczyć go w domu tego, czego powinien nauczyć się w szkole. Gdy zgłaszał, że czegoś nie rozumie, to nauczyciel zazwyczaj odwracal głowę i udawał, że nie słyszy.