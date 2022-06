Dzień Ojca. Ci mężczyźni nie boją się pokazywać prawdziwego tacierzyństwa: "To najpiękniejsza przygoda" (ZDJĘCIA)

Hal 19 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Jestem szczęśliwa, że coraz więcej mężczyzn naprawdę dba o swoje dzieci i ucina ten dziwny system, w którym tylko matki dbały o dzieci, a ojcowie pracowali, teraz to trochę się wyrównało w naszym kraju. Oczywiście wiem, że wiele osób miało wspaniałych ojców, którzy naprawdę dbali o rodziny, ale wydaje mi się, że była to w dawnych czasach rzadkość. U mnie dzień ojca wygląda dzisiaj tak, że znowu spotkałam go nachlanego i jest to mega przykre, bo jest wspaniałym człowiekiem, gdy nie jest pijany... No ale jakby nie patrzeć zniszczył mi życie i przez to teraz mam problemy z ułożeniem sobie normalnych relacji. Ale jego ojciec też był alkoholikiem, też zniszczył jego umysł. Nie wiem czemu to pisze, może dlatego, że nie mam za bardzo z kim o tym pogadać. Pozostaje mi tylko życzenie wszystkim wspaniałym ojcom szczęścia! A przyszłym rodzicom tego żeby starali się przełamać te paskudne nawyki swoich rodziców, dziadków czy ogólnie chorego społeczeństwa. Nawet nie wiecie jak normalna relacja z dzieckiem potrafi wpłynąć pozytywnie na jego przyszłe życie.