Celebryci na spektaklu wyśmiewającym telewizję: Adam Fidusiewicz zagrał Marcina Prochopa, a Tamara Arciuch MAŁGOSIĘ RÓŻENEK... (ZDJĘCIA)

Jak powszechnie wiadomo, jednym z głównych obowiązków życia celebryty jest brylowanie na branżowych imprezach. To właśnie na wydarzeniach ze ściankami i uzbrojonymi w aparaty fotoreporterami wystrojone znane twarze muszą się raz na jakiś czas pojawić celem przypomnienia o swoim istnieniu .

Najczęściej imprezy urządzane przez organizatorów ograniczają się do paradowania po czerwonym dywanie, wdzięczenia się do zdjęć i sączenia drinków. Od czasu do czasu bywalcy salonów mają jednak sposobność, żeby zaczerpnąć nieco kultury.