Celebryci paradują po wybiegu podczas charytatywnego pokazu: Barbara Kurdej-Szatan, Anna Głogowska, Karol Strasburger... (ZDJĘCIA)

Mdodmdodm 2 min. temu

Szatanową to powinni przestać zapraszać nawet na pokazy garnków. Nie nabijajcie tej kobiecie kasy. Pieniążki w tvp jak ją chcieli to nie smierdziały i wszystko było cudowne, a potem jak z niej zrezygnował Jacek K to nagle pis i polska telewizja taka zła i bojkotuje ile wlezie. W dodatku kobieta gada bzdury o SG, gdzie ci ludzie stoja na strazy naszych granic, bronią miedzy innymi jej tyłka i jej rodziny. Nie dla tej Pani.