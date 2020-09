Powrót do szkoły 1. września

Aby uczcić 1 września, gwiazdy licznie zaczęły publikować na Instagramie, jak odprowadzają swoje pociechy do szkół. Niektóre z nich postanowiły skomentować kontrowersyjną decyzję MEN.

1 września, po prawie półrocznej przerwie wymuszonej pandemią koronawirusa, dzieci w końcu wracają do szkół. Jako że zagrożenie związane z wirusem wcale się nie zmniejszyło, powrót do tradycyjnego modelu nauczania wciąż budzi wiele kontrowersji i obaw rodziców. Mimo to młodzież w całej Polsce żwawym krokiem ruszyła na lekcje, a zaniepokojeni rodzice (w tym wielu prominentów) postanowili uczcić ten dzień falą postów na Instagramie.