Celebryci wdzięczą się do aparatów na urodzinach ciuchowego dyskontu: Ida Nowakowska, Anna Wendzikowska, Małgorzata Rozenek (ZDJĘCIA)

Słońce w końcu zaczęło grzać, rząd odwołał pandemiczne ograniczenia, więc trudno się dziwić, że celebryci z chęcią lgną na imprezy, by ogrzewać się w błyskach fleszy. Kolejna okazja do lansu nadarzyła się we wtorek, kiedy to w Forcie Mokotów zorganizowano pierwsze urodziny tamtejszej filii rozrastającego się dyskontu odzieżowego.