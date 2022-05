Małgorzata Rozenek prezentuje umięśniony brzuch w sportowo-eleganckiej stylizacji (ZDJĘCIA)

donat 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Tak to jest jak się nie potrafi pogodzić z upływającym czasem... jak na 53 lata to wygląda nieźle, acz za bardzo zrobiona, za czasów Perfekcyjnej wyglądała ładnie, toż to naturalnie ładna kobieta, nie wiem po co takie mocne przerabianie każdego milimetra twarzy i odmładzanie swojego PESEL-u... naprawdę mieć 53 lata to żaden wstyd, tak samo jak mieć 15 czy 85... tylko dzieci szkoda bo ona robi im siarę, nie kwestionuje tego że je kocha i dba o nie i jest dobrą matką no ale pokazywanie wywalonego, odessanego brzucha na ściance już w pewnym wieku nie przystoi