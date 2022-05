Małgorzata Rozenek PRZYZNAJE SIĘ do przerabiania zdjęć: "Zdarza mi się WYGŁADZAĆ TWARZ"

Małgorzata Rozenek chyba już przyzwyczaiła się do nieustannego odpierania zarzutów o retuszowanie swoich zdjęć. Bardzo spostrzegawczy internauci dopatrują się bowiem na niemal każdej fotografii Goni opublikowanej na Instagramie obróbki graficznej i to niestety nie zawsze niestety profesjonalnej. I choć Rozenek zazwyczaj nie pozostawia takich komentarzy bez odpowiedzi, tak mimo wszystko nie da się ukryć, że w swojej wieloletniej karierze zaliczyła kilka photoshopowych wpadek...

Korzystając z okazji, Michał Dziedzic z Pudelka postanowił wypytać ostatnio Małgorzatę Rozenek o to, jak w rzeczywistości wygląda u niej proces opublikowania zdjęcia na Instagramie. Co ciekawe, "Perfekcyjna" przyznała w rozmowie, że czasem potrafi nawet przez kilka dni rozmyślać na temat jednego zdjęcia... Od razu dodała także, że zdarza się, iż w ogóle nie używa programów graficznych do obróbki swoich fotek, ale czasem bywa i tak, że "zmienia wszystko, włącznie z kolorami".