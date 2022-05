Celebrytki brylują na pokazie MMC: "pierzasta" Katarzyna Warnke, "cekinowa" Edyta Herbuś, nabzdyczona Joanna Horodyńska... (ZDJĘCIA)

Po niemal dwuletniej przerwie, którą wymusiła pandemia koronawirusa, show biznes powoli wraca do życia. Jest to nie lada powód do szczęścia dla wielu złaknionych imprez bywalczyń salonów, które w końcu mają okazję do bezkarnego lansowania się na ściankach. Świetną do tego okazją była czwartkowa prezentacja kolekcji duetu modowego MMC, która odbyła się w Warszawie.