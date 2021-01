Cezary Pazura dowiedział się o SZCZEPIENIU BRATA... od dziennikarki: "Nie będę tego komentował"

Heh 41 min. temu zgłoś do moderacji 53 6 Odpowiedz

Manipulacja psychologiczna. Gdyby celebryci jawnie namawiali do szczepień, to nikt by ich nie posłuchał. Gdy zostali zaszczepieni po kryjomu, to ludziom odmyka się klapeczka "ja też chcę się szczepić, bo skoro celebryci się szczepią na wyścigi, to ta szczepionka to jakaś rewelacja!" Więc moim zdaniem to zostało specjalnie tak rozegrane, żeby ludzie chcieli czegoś, co dostaje "elita".