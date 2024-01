Cezary Pazura wybrał się z żoną i dziećmi na Australian Open. Tak kibicowali Hubertowi Hurkaczowi w ćwierćfinale turnieju (ZDJĘCIA)

Cezary i Edyta Pazurowie tworzą jeden z popularniejszych i bardziej zgranych duetów w świecie rodzimego show-biznesu. Chociaż początkowo niewiele osób wróżyło im szczęśliwe i trwałe małżeństwo, czas pokazał, że dobrali się idealnie. Gwiazdorska para stanęła na ślubnym kobiercu czternaście lat temu. Niedługo później na świat przyszło ich pierwsze dziecko - Amelia. W 2012 roku urodził się Antoni, a zaledwie pięć lat temu do ich rodziny dołączyła Rita. Pazurowie sporadycznie odsłaniają w mediach społecznościowych kulisy swojej rodzinnej sielanki.

Po okresie intensywnej promocji najnowszej komedii ze swoim udziałem, Cezary Pazura spakował walizki i wybrał się na zasłużony odpoczynek. Do Australii zabrał ze sobą oczywiście liczną rodzinkę. Poza zwiedzaniem urokliwego Melbourne, Edyta Pazura i jej ukochany udali się z dziećmi na ćwierćfinałowy mecz w ramach turnieju Australian Open. Spotkanie było wyjątkowo emocjonujące, gdyż z Daniłem Miedwiediewem zmierzył się nie kto inny, jak Hubert Hurkacz. Choć bijący rekordy Polak niestety przegrał z Rosjaninem, to trafiając do najlepszej ósemki wielkoszlemowego turnieju i tak osiągnął największy sukces w swojej karierze.