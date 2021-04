Cezary Pazura ZASZCZEPIONY! "Znam zbyt wiele osób, które zmarły z powodu COVID-19"

maczki2 35 min. temu zgłoś do moderacji 71 24 Odpowiedz

Ludzie nie umierają na covid tylko z covidem, zabija ich brak dostępu do lekarza i kiedy trafiają do szpitala często jest już za późno. Covida można leczyć a nasz skorumpowany rząd każe się chorym izolować. Grypa, zapalenie płuc, oskrzeli, wszystkie choroby układu oddechowego podpina się celowo pod covid. Ja nie znam nikogo kto zmarł z covidem, znam za to kilkadziesiąt osób, które przeszły go łagodnie. Po co szczepić się na wirusa, który zabija 0,5 ludzi?