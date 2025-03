Cezary Żak bryluje z żoną na premierze spektaklu. Aktor schudł 30 KILOGRAMÓW

Pod względem prywatnym o gwiazdorze "Rancza" głośno jest także za sprawą imponującej przemiany. Na przestrzeni ostatnich kilku lat zrzucił on bowiem ponad 30 kilogramów. Aktor, który przez większą część życia zmagał się z nadwagą, w pewnym momencie zdecydował się zawalczyć o siebie i zmienił nawyki żywieniowe. Dziś Żak stara się unikać ziemniaków, białego pieczywa i podjadania. Zmotywowały go nie tylko chęć poprawy zdrowia i wyglądu, ale i presja branży filmowej. Cezary zauważył, że by wciąż odnosić sukcesy w swojej profesji, konieczna jest elastyczność.