Chmary celebrytów dokazują na urodzinach alkoholu: ulizana Klaudia Halejcio, długie nogi Anny Markowskiej... (ZDJĘCIA)

Impreza nie mogła się rzecz jasna obejść bez Klaudii Halejcio, która tym razem poszła w chłodny błękit i "przylizaną" do tyłu fryzurę. Kontrastowała z ogniście czerwoną Agnieszką Hyży, której dekolt i marynarkę zdobiły materiałowe chryzantemy. No i oczywiście pojawiła się też ona. Korzystająca ze swoich 5 minut Anna Markowska tym razem nie przyprowadziła ze sobą ani Kuby Wojewódzkiego, ani Sebastiana Fabijańskiego. W ramach rekompensaty odsłoniła za to zgrabne nogi.