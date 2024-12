Chris Pine "przyłapany" na spacerze z nową miłością. Spotyka się z młodszą o 15 lat kelnerką

Chris Pine uchodzi za jednego z Hollywoodzkich przystojniaków, któremu na przestrzeni lat udało się zbudować karierę aktorską. Znany jest przede wszystkim z ról w filmach, takich jak "Star Trek" czy "Wonder Woman" . Od dłuższego czasu koncentruje się on głównie na swojej pracy, a o jego życiu prywatnym nie wiadomo wiele.

Chris Pine od dawna nie pokazywał się w towarzystwie żadnych kobiet. Wygląda na to, że szczęście w końcu zapukało do jego drzwi i to w dość nieoczekiwany sposób. 44-letni aktor ma się spotykać już od jakiegoś czasu z piękną kelnerką.