Chrissy Teigen pozuje TOPLESS z dwuletnim synem u boku: "Przesuń się, mama PRÓBUJE BYĆ WYZYWAJĄCA" (FOTO)

Przestańcie mnie minusować, to jest moje zdanie, patrzę na tego człowieka od kilku miechów i widzę że Marek nie jest groźny choć ma znajomych których ja bym nie chciała mieć, ogolone i wytatuowane dresy, wychodowane mięśnie na sterydach fe to nie moje klimaty i nigdy z takimi trzymać nie będę ale widzę jaki jest Marek😁😁😁😁on nawet śmiesznie pląsa przy muzyce nie tańczy tylko stepuje z nogi na nogę😁😁😁😁 i takie kolebanie głową hahahą mój były też tak robił bo był dziwnie sztywny hahaha😁😁😁😁ktoś celowo robi z niego takiego groźnego buchaja a na filmach i relacjach na żywo wśród różnych scenerii widać jaki to człowiek jest. Nawet w filmie UPROWADZENIE LEOSIA prawda o której nie wiecie został zaatakowany na swojej posesji przez jakiegoś typa z TVN gazem pieprzowym i byłego???? Anastazji Majcher który wyskoczył nie wiadomo skąd i to z pięściami na Marka. To dziwne że były Anastazji Majcher świetnie się dogaduje i zna z byłą Marka Majchera. Były i była razem z dziennikarzem TVN napadli go i pobili wszystko widać na nagraniach z monitoringu. Marek nawet nie potrafił do końca oddać napastnikowi🙂🙂🙂. Marecki to nie ten typ, nawet jak go policja łapie to nie stawia się do bicia aż mi go czasami szkoda.