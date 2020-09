Fai Khadra - przyjaciel Kendall i Kylie Jenner

Natasza 2 godz. temu zgłoś do moderacji 75 54 Odpowiedz

Wiem, że możecie mnie ganić za to, że zdradziłam męża, ale przeczytajcie do końca. Mój mąż od 10 lat ostentacyjnie mnie lekceważy. Nie zajmuje się dziećmi, przesiaduje całymi godzinami w pracy, a gdy wraca do domu mówi, że jest zmęczony. Prosiłam go, aby chociaż raz poświecił godzinę czasu na zabawę i naukę z dziećmi, ale nic. Jedyne, na kogo mogę liczyć, to koleżanka. Tak muszę ja zawieść dzieci do szkoły, odebrać je, ugotować, prać, uczyć je i zajmować się nimi. Nie układa nam się od dłuższego czasu w łóżku. Kilkanaście tygodni temu poznałam takiego 47-letniego hydraulika - Krzysztofa, choć wygląda na nie więcej niż 40 lat. Robił przyłącze wody do mojej mamy na działkę. Od razu zakochaliśmy się w sobie i zrobiliśmy to. Było cudownie, wszędzie go miałam, w buzi, w tyłku, między piersiami. Zakochaliśmy się w sobie. Tylko taka sprawa, że on jest żonaty, a ja mam męża. Wiem, że on byłby o wiele troskliwym ojcem, tylko wstydzę mu się to zaproponować. Co zrobiłybyście na moim miejscu?