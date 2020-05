CIACHO TYGODNIA: Herman Tommeraas

Co ciekawe, on sam również przejawia zainteresowania polską kulturą. Jakiś czas temu głośno było o zamiłowaniu aktora do twórczości polskiego rapera. Podczas transmisji na żywo Tommeraas nieoczekiwanie włączył szeroko komentowany utwór Maty, Patointelegencja. Choć 23-latek przyznał, że nie zrozumiał ani jednego słowa, piosenka syna profesora Marcina Matczaka tak bardzo przypadła mu do gustu, że postanowił ją dodać do swojej playlisty.