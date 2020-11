Piotr Szulczewski - twórca Wish i jeden z najbogatszych ludzi świata

Peter Szulczewski jest absolwentem matematyki i informatyki na Uniwersytecie w Waterloo. Tuż po studiach pracował dla takich gigantów jak Microsoft i Google, pomagał też przy tworzeniu narzędzi AdWords i AdSense. W 2010 wraz z Dannym Zhangiem utworzył firmę ContextLogic, która miała przewidywać zainteresowania internautów i dopasowywać do nich treści reklamowe. Tego samego roku panowie uruchomili platformę Wish.

Aplikacja pozwala swoim użytkownikom tworzyć wymarzone listy zakupów i pomaga znaleźć firmy oferujące pożądane przez nich produkty w możliwie najniższych cenach. Pomysł nastawienia Wish na preferencje konsumenta pozwoliło Szulczewskiemu w ciągu zaledwie kilku lat stać się konkurencją dla Amazona czy AliExpress . W 2018 roku Wish najchętniej pobieraną aplikacją do internetowych zakupów na świecie. Kilka lat temu za okrągłe 10 mln dolarów chciał ją nawet kupić sam dyrektor Amazona Jeff Bezos , jego technologią zainteresowany był także Facebook.

W 2017 roku Szulczewski popisał umowę z Los Angeles Lakers, dzięki której logo Wish na trzy kolejne lata zdobiło koszulki zawodników drużyny. Firma zaczęła być również popularna wśród inwestorów - jedynie w latach 2015-17 Wish pozyskało 1,25 mln dolarów. W 2017 roku Peter trafił na listę najbogatszych Polaków wg "Wprost". Zaledwie dwa lata później "Forbes" umieścił go za to na liście najbogatszych ludzi świata - z majątkiem w wysokości 1,8 mld dolarów. Szulczewski jest również najmłodszym z 45 Kanadyjczyków, którzy znaleźli się w zestawieniu.