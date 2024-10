Ciążowa sesja Karoliny Gilon

Straszne są te komentarze . Smutnych i nieszczęśliwych ludzi. Czy Wy komukolwiek dobrze życzycie ? Poczytajcie te komentarze , większość jest hejtem o którym tak dużo się pisze i mówi. Oby świat i ludzie wokół nas nie byli odbiciem tego co można tu przeczytać. Nie chodzi o to czy kogoś lubimy czy nie ale powinniśmy się wspierać i dobrze sobie życzyć. A nie tylko jad: w ciąży źle, bez dzieci też źle, sama to źle , jak z kimś to ją zostawi, brzydko wygląda w ciąży , dlaczego nie ma dziecka w tym wieku, tatuaże zle , brak tatuaży nudny …a Wy się dziwcie czemu są wojny i zło na świecie. To świat który Wy tworzycie. Może warto sie zastanowić co Wam to daje i czy dzięki temu tworzycie lepszy świat …obudźcie się