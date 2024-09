Karolinie Gilon zarzucono, że wróciła do sieci, by ZARABIAĆ na dziecku. Jej partner nie wytrzymał: "Masz problem, kolego?"

A ich dziecko tez tak moze 'odkilknac' sie z tego interesu? Czy moze beda na nim zarabiac bez wzgledu na to jak to wplynie na jego psychike? W sieci pelno jest niewrownowazonych dewiatow, prywatnosc dziecka i jego prawo do dorastania bez kamery wycelowanej w twarz tez jest wazna. Przeciez to obdziera z prawa do przezywania dzieciecych dramatow z dala od tysiecy gapiow. Ale latwa kasa nie smierdzi...