Ciężarna Lara Gessler w kombinezonie i kowbojkach podąża na MANICURE (ZDJĘCIA)

Ostatnio fotoreporterzy po raz kolejny przyłapali ją w centrum Warszawy. Wszystko wskazuje na to, że mimo błogosławionego stanu przyszła mama nie zamierza rezygnować z zabiegów upiększających, bowiem sfotografowano ją podczas wyprawy do zakładu kosmetycznego, gdzie zafundowała sobie świeży manicure. Tego dnia młodsza pociecha Magdy Gessler postawiła na jasny kombinezon, do którego dobrała beżowe kowbojki. Zapobiegliwa Lara twarz zakryła zaś zwiewną chustą, którą jednak zdjęła zaraz po wejściu do salonu piękności.