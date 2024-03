Ciężarna Zofia Zborowska stroi urocze miny podczas wędrówki ulicami Warszawy (ZDJĘCIA)

Do grona polskich zwycięzców "Milionerów" właśnie dołączył Mateusz Żaboklicki, który już planuje, na co przeznaczy fortunę. W przeszłości taki sam sukces osiągnęło pięciu uczestników, którzy mieli swoje pięć minut w mediach. Sprawdziliśmy, co dziś u nich słychać.