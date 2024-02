Zofia Zborowska z ciążowym brzuchem buszuje po sklepach i delektuje się lodem (ZDJĘCIA)

Niedawno celebrytka umiliła sobie oczekiwanie na narodziny potomka rodzinnym wypadem do słonecznej Hiszpanii, który upłynął jej na morskich kąpielach. Relacje i zdjęcia z wczasów naturalnie musiały trafić na jej cieszący się popularnością wśród "instamatek" profil. Na pierwszym planie był oczywiście okazały brzuch aktorki.

W przeciwieństwie do wielu koleżanek z branży Zborowska nie ukrywa jednak ciemnych stron ciąży, która, jak sama przyznała, nie jest dla niej "stanem cukierków, bąbelków, baloników, full mejkapu i czucia się jak motylek". Mimo to aktorka nie odmawia sobie wyjść "na miasto". We wtorek przyszła mama dwójki dzieci dała się sfotografować paparazzo podczas wizyty w stołecznym centrum handlowym, w której towarzyszyła jej znajoma. Po kilku godzinach buszowania po sklepach Zosia opuściła galerię z lodem w dłoni.