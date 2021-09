Conchita Wurst z BŁYSKAWICAMI w uszach kokieteryjnie gra sutkiem na ściance (ZDJĘCIA)

Choć Conchita Wurst wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji już dobrych kilka lat temu (a dokładniej w 2014 roku), do dziś niczym prawdziwa diwa żyje w blasku fleszy. Co jakiś czas zmienia też image, tradycyjnie jednak bawiąc się stereotypami na temat męskości i kobiecości. Do tej pory mogliśmy zobaczyć ją w blond włosach, a nawet z głową ogoloną na łyso.