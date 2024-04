Córka Cindy Crawford zaliczyła debiut w talk-show. Kaia Gerber zostanie ikoną mody jak mama? (ZDJĘCIA)

Eryk Esch 12 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Ludzie. Czym innym jest modelka, czym innym supermodelka. Supermodelka ma około 177-179 cm wzrostu, jest chuda i zarabia wielkie pieniądze. Zarabiały duże pieniądze, bo wymagano wysokiego wzrostu. Po prostu jest mało wysokich kobiet, dlatego to było prestiżowe zajęcie. Gdy przestano wymagać bardzo wysokiego wzrostu (czasy Kate Moss, Cary Delevingne - musiałem sprawdzić jak się pisze to nazwisko...) to już super modelki zniknęły. Chyba już ich nie ma. Może ostatnią supermodelką jest Ania Rubik? Może Lara Stone?