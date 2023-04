Córka Davida Hasselhoffa prezentuje GŁĘBOKI DEKOLT na ulicach Hollywood (ZDJĘCIA)

Hayley Hasselhoff to córka aktora znanego z serialu "Słoneczny Patrol", Davida Hasselhoffa . Kobieta za oceanem robi karierę jako aktorka i modelka plus size. Większą rozpoznawalność zyskała dzięki roli Amber w oryginalnej serii ABC "Family Huge". Jednak największe zainteresowanie celebrytka wzbudza dzięki zdjęciom, które wrzuca na Instagrama.

Hayley Hasselhoff nie ma problemu z pokazywaniem swojego ciała w mediach społecznościowych, na których zebrała ponad 132 tysiące obserwujących. Celebrytka na co dzień wrzuca zdjęcia między innymi w strojach kąpielowych, podkreślających jej kształty, a także chwali się drogimi wyjazdami. Jej pewność siebie na Instagramie na pewno pomogła, gdy rozebrała się do niemieckiego "Playboya". Modelka plus size chciała tym zainspirować inne kobiety do walki ze swoimi lękami oraz promować ciałopozytywność.