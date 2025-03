Córka Demi Moore zapozowała w kultowym BIKINI, które jej matka miała na sobie w filmie "Striptiz"!

Według zagranicznych mediów 62-latka była głęboko zawiedziona brakiem upragnionego Oscara. Gwiazda miała ponoć do końca wierzyć, że to ona zostanie wyróżniona.

Kciuki za byłą żonę Bruce'a Willisa trzymały oczywiście ich wspólne córki. W dniu Oscarów Rumer Willis opublikowała szereg zdjęć znanej rodzicielki, do których dołączyła słowa uznania. Kilka dni później najstarsza pociecha rozwiedzionych gwiazdorów postanowiła przypomnieć legendarną rolę mamy. 36-latka zapozowała do sesji zdjęciowej w kultowym bikini, które Demi miała na sobie w filmie "Striptiz". Co ciekawe, zaledwie ośmioletnia wówczas Rumer również wystąpiła w produkcji, wcielając się w postać córki głównej bohaterki.