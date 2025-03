Mikey Madison zdobycie Oscara świętowała w łazience. Do sieci trafiły jej prywatne zdjęcia

Starozakonna, a film jest dla osób pokolenia tiktoka. Przemówienie o pracownikach seksualnych płytkie, tak samo jak reżyser tego filmu, który z resztą żonę wziął sobie z kraju azjatyckiego. Dostała Oscara bo jest z USA, ale Ejdelsztejn i ten drugi „prawdziwy” Rusek nie dostali Oscara, bo co by to było gdyby rOsJaNiE dostali nagrody… USA to obrzydliwy kraj, jak jesteś odpowiedniego pochodzenia, to będą cię tam czcić, w Nowym Jorku najbardziej.