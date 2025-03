Demi Moore BEZ OSCARA! Tak zareagowała na przegraną. "​​Była całkowicie ZSZOKOWANA" (WIDEO)

Od kiedy przyznano pierwsze Oscary, prawie zawsze wygrywała w głównej kategorii młoda dziewczyna. Czasem były anomalie gdzie wygrała starsza kobieta, ale była to rzadkość. Widać wróciliśmy do tych czasów. A Demi po prostu spotkało to co spotkało jej bohaterkę w Substancji :( Przegrała z młodszą. Szkoda bo taka szansa na zdobycie statuetki już się dla niej nie powtórzy. Pamiętajcie panie, jak przekroczycie magiczne 40-50 lat to dla świata przestajecie istnieć.