Demi Moore W ROZPACZY po przegranej na Oscarach: "Czuła, że to jej ostatnia szansa na zdobycie statuetki"

Wielkie nadzieje i rozczarowanie

Demi bardzo liczyła na tę nagrodę, ponieważ czuła, że to jej ostatnia szansa na zdobycie Oscara - mówi źródło "Page Six". Aktorka, mimo że cieszy się z sukcesu Mikey Madison i innych nominowanych, nie ukrywa, że brak jej nazwiska wśród zwycięzców był dla niej ogromnym ciosem.

Podczas przyjęcia Vanity Fair, które odbyło się tuż po ceremonii, wiele osób podchodziło do Moore, by wyrazić swoje wsparcie i uznanie dla jej pracy. Aktorka miała ponoć mówić wprost, że jest to dla niej gorzka pigułka do przełknięcia. Rzecznik gwiazdy nie skomentował jeszcze tej sytuacji.