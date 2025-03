Oscarowe after party gwiazd: Demi Moore zajadała się ogromną porcją frytek, a Rosalia pałaszowała burgera

zgłoś do moderacji

@Komik, prezydent, przedsiębiorca pogrzebowy z kraju położonego na wschód od Polski żąda więcej sprzętu by przemielić jeszcze więcej swoich obywateli. Wielki brat mówi stop już wystarczy. Nasz Donald mówi oddamy więcej sprzętu z naszych jednostek oddamy więcej pocisków oddamy więcej paliwa i smarów. Oddamy więcej pieniędzy na pensje dla urzędników. Później będziemy szukać połowy z tego co daliśmy w rękach hesbollahu. Tak mowią na mieście. Że spora część trafia sprzętu trafia w ręce terrorystów a Polacy to sponsorują