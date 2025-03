Kylie Jenner w ogniu krytyki po gali wręczenia Oscarów. Poszło o sukienkę i... brak manier. "Za pieniądze NIE KUPISZ KLASY"

Podczas przerwy reklamowej nominowany do Oscara Timothée Chalamet przywitał się z Eltonem Johnem, a następnie przedstawił go swojej ukochanej. Celebrytka, zamiast wstać, pozostała na swoim miejscu, co wywołało oburzenie wśród internautów. Na Instagramie pojawiły się liczne komentarze krytykujące jej zachowanie. Jenner nie miała natomiast problemu, by wstać, gdy musiała przywitać się z innymi gośćmi, w tym z Monicą Barbaro i Elle Fanning, które występują z Chalametem w filmie "Kompletnie nieznany". Również z Edwardem Nortonem i jego żoną Shauną Robertson celebrytka rozmawiała na stojąco.