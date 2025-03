Oscary 2025 za nami. Internauci krótko i bez litości: "NAJNUDNIEJSZA gala w historii"

Oscary 2025 za nami. Internauci jak zwykle podzieleni

W dobie mediów społecznościowych to naturalne, że głośne wydarzenia takie jak Oscary są szeroko komentowane w sieci. Gala już za nami, więc nie pozostało nic innego, jak oddać głos internautom. W serwisie X pojawiło się wiele wpisów nie tylko na temat zwycięzców, ale także samej gali. Często - niestety dla organizatorów - przewijało się słowo "nuda" .

"Najnudniejsze Oscary w historii. Nawet nie było komu kibicować", "Najnudniejsze Oscary, jakie oglądałam. Nominowani też bez szału", "Oglądacie całość czy tylko fragmenty? Bo aż ciężko wysiedzieć przed telewizorem", "Marzy mi się, żeby Oscary były imprezą celebrującą kino, a nie zwykłą nudną galą", "Niestety bardzo nudno. W sumie nic się nie wydarzyło", "To chyba najnudniejsza gala w ostatnich latach" - czytamy.

Podobnego zdania jest część dziennikarzy, a serwis Daily Beast, nawiązując do pamiętnej sytuacji z Willem Smithem w roli głównej, pisze wprost, że "to nie spoliczkowanie kogoś powinno czynić Oscary zapamiętywalnymi, ale to jednak show-biznes, a fajerwerków brak". Podobnego zdania jest Daily Mail, który zauważa, że wszelkie próby ubarwienia show zwyczajnie spełzły na niczym.