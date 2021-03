Córka Hanny Lis podbija świat modelingu! Poznajcie Annę Kozińską (ZDJĘCIA)

Tak to już bywa, że potomstwo celebrytów często przychodzi na ten świat z przekonaniem, że z łatwością przyjdzie mu powielenie sukcesu rodziców. Gdy jednak okazuje się, że praca przed kamerami nie jest tak prosta, jak mogłoby się to początkowo wydawać, gwiazdorskie latorośle przeważnie kierują swoje zainteresowanie w stronę modelingu - choć rzadko kiedy nadają się do tego fachu. Z odpowiednimi koneksjami niedopatrzenia genetyki może w końcu naprawić sprawny lekarz medycyny estetycznej. Zapytajcie tylko sióstr Hadid.