Córka Jerzego Stuhra o rzeczywistości po śmierci ojca. Wspomniała o jego odejściu: "Ostatni czas choroby był BARDZO TRUDNY"

W show-biznesie bardzo często kariery robią całe rodziny. W ślad znanego ojca poszedł m.in. Maciej Stuhr . Barbara i Jerzy Stuhrowie mieli jednak jeszcze jedno dziecko. Córka legendarnego aktora Marianna, w przeciwieństwie do starszego o 7 lat brata, nie poczuła pociągu do świata kina, lecz także przejawia artystyczne talenty.

Marianna Stuhr jest absolwentką wydziału grafiki na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, a także ukończyła studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jedyna córka Jerzego Stuhra zajmuje się na co dzień grafiką warsztatową i projektową. Obecnie mieszka w Niemczech i chociaż raczej stroni od świata rodzimego show-biznesu, to ostatnio zdecydowała się na wywiad.

Córka Jerzego Stuhra gorzko o nazwisku rodowym

Marianna Stuhr o śmierci ojca

To uczucie jest dziwne, trudne. Poczucie braku fizycznego we mnie. To jest proces, który ewoluuje, to się zmienia. Były duże emocje, gdy tata odszedł. Ostatni czas jego choroby był bardzo trudny. Teraz gdy te najtrudniejsze chwile są za nami, przychodzi mierzyć się z fizycznym brakiem kogoś w życiu. Kogoś, kto nie był tuż obok cały czas, ale był wielkimi plecami dla mnie - bardzo ważnymi - wyznała córka Jerzego Stuhra, dodając, że razem z bratem zbliżyli się po siebie po śmierci ojca.