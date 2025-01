Córka Magdaleny Modrej i Marka Krupskiego robi karierę w mediach. Mia to aspirująca aktorka, która kocha LUKSUSOWE podróże

O Magdalenie Modrej i Marku Krupskim w ostatnim czasie było głośno z uwagi na aferę związaną z wydarzeniem w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Para pełniła rolę gospodarzy podczas noworocznego koncertu prezydenckiego. Osoby, które miały okazję w nim uczestniczyć, otwarcie przyznały, że Modra i Krupski nie byli przygotowani do poprowadzenia takiego eventu i chwilami ciężko było zrozumieć, co czytają z kartek. Oświadczenie w tej sprawie zamieścił później Przemysław Neumann, który nie krył rozgoryczenia poziomem konferansjerów. Wygląda na to, że nieco lepiej wygląda ostatnio życie pociechy Magdaleny Modrej i Marka Krupskiego.