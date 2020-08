Córka Salmy Hayek to CAŁA MAMA! 12-latka przyleciała z rodzicami na greckie wakacje (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że pociechy gwiazd show biznesu cieszą się ogromnym zainteresowaniem mediów. Dzieci sław, które od najmłodszych lat przyzwyczajane są do życia w blasku fleszy, często same później decydują się na rozpoczęcie kariery w show biznesie - tym sposobem sławę zyskały już m.in. Kaia Gerber czy Lily-Rose Depp. Niedawno furorę w mediach zrobiła za to córka Moniki Bellucci i Vincenta Cassella, 15-letnia Deva.