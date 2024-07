Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez prężą wysportowane sylwetki w strojach kąpielowych (ZDJĘCIA)

Cristiano Ronaldo to niekwestionowana legenda w świecie futbolu. Ostatnie tygodnie były dla piłkarza z pewnością prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Wszystko za sprawą Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej , których finał odbył się zaledwie tydzień temu. Niestety, tym razem zawodnik saudyjskiego klubu Al-Nassr nie miał zbyt wielu powodów do świętowania, gdyż portugalska drużyna zakończyła rywalizację na etapie ćwierćfinału. Szerokim echem w mediach odbił się mecz Portugalia-Słowenia, podczas którego Ronaldo zalał się łzami po niewykorzystaniu rzutu karnego.

W sobotni wieczór na instagramowym profilu Portugalczyka pojawiła się pocztówka z wakacji. Gwiazdor opublikował serię zdjęć wykonanych w rajskich okolicznościach . Na każdym z nich pręży rzecz jasna swoją wysportowaną sylwetkę. Do jednej z fotek 39-latek zapozował u boku zdobywającej coraz większą popularność ukochanej. Georgina stanęła przed obiektywem aparatu w czarno-żółtym, dwuczęściowym stroju kąpielowym , który wyeksponował jej kobiece kształty. Pod wakacyjnymi kadrami pojawiło się mnóstwo komentarzy.

To się nazywa życie; Najgorętsi; Kocham Was; Wspaniała para; Chodzące ideały; Perfekcyjny duet; Nie mogę się na Was napatrzeć - pisali zachwyceni fani.