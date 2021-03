"Cudnie chudnąca" Esmeralda Godlewska robi konkurencję Małgorzacie Rozenek: "W ramach ćwiczeń ZAPIE*DALAM DO LODÓWKI"

Przede wszystkim staram się teraz jeść bardzo zdrowo, mam dużo ruchu. Jeśli chodzi o dietę, to podstawą w niej jest - na te słowa wyciągnęła ogromną paczkę chipsów. Tutaj wyczytałam, że dużo błonnika i ogólnie białka i ziemniaki, nie? Myślę, że fajnie działa, naprawdę polecam. To jest takie zdecydowanie moje śniadanie. Później lubię sięgać po coś na przykład z pomidorami, bo trzeba sięgać po warzywa, pamiętajcie o tym - w tym momencie zaprezentowała chipsy inspirowane smakiem przecieru z pomidorów. A nie, to ketchup. Ale ketchup jest z pomidorów.

Pamiętajcie, że najważniejsze w diecie jest ciepły posiłek. Ja na przykład gotuję sobie zupę pomidorową - która to zupa również pochodziła z plastikowej z paczki. Nawet z kawałkami pomidorków i natką pietruszki, więc w ogóle szał ciał . Zupkę jadam. Staram się unikać słodkich napojów typu woda z cukrem, dlatego generalnie z tego się składa moja dieta. Dieta musi być też wzbogacona o inne właściwości. Inne witaminy i tu mówię całkowicie serio, bo kakao to również witaminy . To jest moja kolacja - komentowała, popijając czekoladowy wafelek colą.

Jeżeli chodzi o mój ruch i tutaj nie będę kłamała. Gdy wstaję rano, to zapie*dalam do lodówki, biegnę, a że lubię biegać do tej lodówki, no to biegam często. Schudłam już sto kilo, także wiecie. I love you all, kochajmy się, szanujmy i miejmy wszystkich innych, nie mogę zdradzić gdzie. To była dieta cud, tak jak było z tą Rozenkową, czy co tam było z tą Gonią. Cudnie chudnie z Esmeraldą - zakończyła swój wywód wyraźnie rozbawiona celebrytka.