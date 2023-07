Czym zajada się Camilla, a kto lubi ostre curry? Przyziemne zwyczaje kulinarne w brytyjskiej rodzinie królewskiej (ZDJĘCIA)

Wydawać by się mogło, że brytyjska rodzina królewska żyje od bankietu do bankietu i spożywa wyłącznie wystawne posiłki. Jednak dzięki gadatliwym kucharzom wiemy, że każdy z royalsów ma swoje dziwactwa i ulubione posiłki . Sprawdzamy, kto gustuje w popularnym w Wielkiej Brytanii zestawie fish&chips, czyją specjalnością są makarony oraz na co uwagę zwraca król Karol III .

Niejednokrotnie plotkowano o kulinarnych dziwactwach królowej Elżbiety II. Od dziecka miała dbać o to, by potrawy na jej talerzu się ze sobą nie stykały, a serwowane produkty były jednakowej wielkości. Być może część swoich upodobań przekazała dzieciom, ponieważ króla Karola III posądzano, gdy był jeszcze księciem Walii, że każe sobie codziennie gotować aż 7 jajek, by wybrać to, które jest idealnie przyrządzone.