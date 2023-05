"Daleko od noszy". Pamiętacie siostrę Magdę? Nie uwierzycie, jak dziś wygląda 46-letnia Magdalena Mazur! (ZDJĘCIA)

Droga od reklamowania produktów do kiełkującej kariery aktorskiej bywa stosunkowo niedaleka, o czym wie co najmniej kilka rodzimych celebrytek. Nie inaczej było w przypadku Magdaleny Mazur , która w 2003 roku została obsadzona w roli pielęgniarki w kultowym sitcomie "Daleko od noszy" . Grała w nim zresztą dość długo, bo do 2009 roku, a potem pojawiła się także w jego nowych odsłonach. W międzyczasie zahaczyła też gościnnie o kilka seriali.

Choć wydawało się, że na tym się nie skończy, to kariera aktorska z prawdziwego zdarzenia, niestety, nie była jej pisana. Gdy pomocną dłoń wyciągnęło do niej MTV, próbowała nawet sił jako prezenterka w formacie "Szał ciał", ale i to nie wypaliło. W końcu Magda wypadła z show biznesowego obiegu, ale dziś wciąż działa na jego obrzeżach. W 2021 roku dołączyła do ekipy kabaretu PanDemon, co pozwoliło jej o sobie przypomnieć.