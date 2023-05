Tak dziś wygląda Szymek Solejuk z "Rancza". Maciej Cempura zmienił się nie do poznania (ZDJĘCIA)

Ala ma kota 35 min. temu zgłoś do moderacji 25 2 Odpowiedz

Co to znaczy nie wykorzystał popularności? Przecież jest aktorem i gra w teatrze. To, że Pudelku tam nie zaglądasz, nie znaczy, że coś stracił. Pewnie nie chce być nic nie wnoszącym celebrytą, a człowiekiem zajmującym się sztuką i tyle