Daniel Martyniuk BEŁKOCZE o pochodzeniu Zendayi i twierdzi, że ludzie nie powinni "się mieszać". "Ta dziewczyna jest zlepkiem ras"

Daniel Martyniuk rozprawia o wyglądzie Zendayi, nawiązując do rasowości psów

To jest taka pierwsza. Widziałem też ostatnio taką drugą aktorkę, ona wygląda zupełnie tak samo jak ona. Czy ludzie dążą do zmieszania ras? Bo jak się zmiesza na przykład wszystkie kolory farb, to na koniec zawsze wychodzi to samo, co nie? Więc przestańmy... No nie wiem, hodują ludzie psy, co nie, i zawsze je trzymają w rodowodzie, tak? Nie takim. Kupują psy za 20/30 tysięcy, żeby tylko on się z nikim nie zmieszał, a człowiek może się ze wszystkimi zmieszać, co nie? Czy nie byłoby fajnie, gdyby móc za kilkadziesiąt lat powiedzieć: to jest rasa polska, rasa niemiecka, rasa ruska, rasa chińska – każda rasa. Nie można tego zachować? Weźcie w ogóle pomyślcie nad tym, dobra? – dodał, myląc przy tym pojęcia rasy i narodowości.