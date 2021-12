Daniel Olbrychski wspomina ROMANS z Marylą Rodowicz: "Byłem barwną PRZYGODĄ w jej życiu, dla mnie była kimś WAŻNIEJSZYM"

Maryla Rodowicz od ponad 50 lat króluje na polskiej scenie muzycznej. W tym czasie nagrała ponad 20 polskojęzycznych płyt studyjnych , a także po jednej płycie z repertuarem w języku angielskim, czeskim, niemieckim i rosyjskim. Piosenkarka nie tylko może pochwalić się bogatą dyskografią, ale również barwnym życiem uczuciowym. Maryla niedawno rozwiodła się z Andrzejem Dużyńskim, z którym nadal toczy batalię o podział majątku. Rodowicz, by ratować domowy budżet, rzuciła się w wir pracy, a nowy "odświeżony" wygląd tłumaczy właśnie rozwodem.

Barwne życie Maryli Rodowicz stało się inspiracją dla Krystiana Kuczkowskiego i Michała Bandurskiego inspiracją do stworzenia filmu dokumentalnego "Maryla. Tak kochałam" , który opowie o życiu uczuciowym piosenkarki. W produkcji wspomniany zostanie między innymi romans Maryli z Danielem Olbrychskim. Rodowicz przyznała, że od zawsze miała słabość do blondynów, a w aktorze najbardziej imponowała jej jego charyzma.

Ja lubię blondynów. Daniel jest charyzmatyczny, imponował mi swoimi rolami. To była wielka miłość i namiętność. Byliśmy na granicy szaleństwa.

Uważałem, że to jest definitywnie na całe życie. U Maryli to nie było definitywnie na całe życie. Byłem miłą i barwną przygodą. Ona była dla mnie kimś znacznie ważniejszym. Popadła w romans z rajdowcem i wiedziałam, że już nie ma co zbierać.