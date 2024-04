Daniel Olbrychski z żoną Krystyną kupują porsche za ĆWIERĆ MILIONA złotych! Czuć powiew luksusu? (ZDJĘCIA)

Daniel Olbrychski to jeden z najsłynniejszych aktorów w historii polskiego kina. W młodości uchodził za amanta i wzdychało do niego wiele kobiet. Aktor był żonaty z Moniką Dzienisiewicz, a następnie z Zuzanną Łapicką. Na liście jego "crushów" była też Maryla Rodowicz, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu. Co ciekawe, dziś Daniel niechętnie wraca pamięcią do wspólnych chwil z Marylą... W 2003 roku Olbrychski ożenił się po raz trzeci - tym razem z Krystyną Demską, z którą jest związany do dziś.