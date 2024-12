Danuta Martyniuk grozi, że odetnie Daniela od pieniędzy ojca. Ile więc zarabia Zenek Martyniuk? To kosmiczne kwoty...

Ile zarabia Zenek Martyniuk? Kwoty są imponujące

No właśnie, skoro rozmawiamy o "pieniądzach znanego ojca", to jakie kwoty można mieć na myśli? Nie jest tajemnicą, że Zenek Martyniuk bardzo dobrze zarabia. Koncertuje, ocenia uczestników w telewizyjnym programie i zgarnia naprawdę solidne stawki za reklamy. W sierpniu udało nam się ustalić, że tylko za zasiadanie za jurorskim stołem w "Disco Star" obiecano mu około 35 tysięcy złotych i to za jeden dzień zdjęciowy. Tych przewidziano dziesięć, więc chyba nie jest to trudna matematyka.