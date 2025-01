Danuta Martyniuk o internetowym hejcie: "Zdarzało mi się nawet popłakać. Zenek na mnie wtedy krzyczy i zakazuje czytania"

Danuta Martyniuk zdradza, jak reaguje na krytykę w sieci

Teraz jest szaro, pogoda nie sprzyja dobremu nastrojowi, do tego lata lecą, ale ja mam dobrą energię, jestem optymistką i jestem dobrze nastawiona do świata. Nie wierzę nikomu, kto uprawia jakieś czarnowidztwo, albo marudzi. Unikam takich osób. To nie jest wyuczone, miałam tak od małego. Nigdy nie narzekałam, nawet jak trudne rzeczy się działy, miałam podniesioną głowę i szłam do przodu. Jak to zawsze powtarzam "korna na głowę i do przodu". To stare powiedzenie, które mi zawsze przyświeca. Nie należy patrzeć na inne rzeczy i zawsze trzeba myśleć, że będzie ok. Taka się urodziłam, po prostu jestem optymistką - skwitowała Danusia.